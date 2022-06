Calciomercato Torino / Zaza, Linetty, Verdi e Aina: quattro contratti onerosi di cui il Toro cerca di liberarsi. Ecco il possibile risparmio

Cedere bene? No, cedere e basta. Perché già liberandosi dei cartellini di tanti giocatori in esubero, il Torino si garantirebbe un risparmio superiore ai 7 milioni di euro. Tanto, infatti, costano al club gli stipendi dei vari Linetty, Ola Aina, Verdi e Zaza, tutti in uscita ma difficili da piazzare anche per gli alti ingaggi che percepiscono in granata. È il tema ricorrente delle ultime sessioni di calciomercato, quello delle cessioni (quasi) impossibili: ma, anche con la spinta di Juric che ha chiesto un’estate di rinnovamento, il Toro proverà a fare di tutto per liberarsi di chi non è più utile al progetto. Anche a costo di concedere sconti agli eventuali acquirenti.

Ingaggi da ridurre: la lista di Cairo

Già, perché uno degli obiettivi del presidente Cairo è quello di abbassare il monte stipendi della società. Che, in alcuni casi, non corrisponde lontanamente alla resa sul campo. Zaza e Verdi – dieci presenze in stagione l’uno, l’altro di rientro da un prestito gratuito alla Salernitana – potrebbero guadagnare ancora 1,7 milioni ciascuno fino al giugno 2023, Linetty – 900 minuti in Serie A quest’anno – ne percepirebbe dal Toro ancora 2,8, avendo un contratto fino al 2024, mentre Aina avrebbe ancora un anno di contratto a 1 milione netto.

Quanto potrebbe risparmiare il Torino

Se in un sol colpo Vagnati riuscisse a cedere tutti e quattro a titolo definitivo, il Toro ricaverebbe un risparmio di 7,2 milioni. Oltre a questi – tutti da conquistare attraverso le cessioni – i granata hanno già messo in conto la riduzione di 3 milioni del monte ingaggi, rispetto all’ultima stagione, data dalla scadenza dei contratti di Ansaldi e di capitan Belotti. Il Gallo – sebbene né lui né il club abbiano comunicato nulla di ufficiale – è destinato a liberarsi a zero il 30 giugno prossimo.