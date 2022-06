Calciomercato Torino / La Fiorentina possibile pretendente di Milinkovic-Savic, su cui è vivo l’interesse di alcune squadre estere

Vanja Milinkovic-Savic ha già le valigie pronte. Non solo perché in questo momento si trova Ibiza. Molto probabilmente non servirà neanche disfarle. Il Toro, deluso dal suo rendimento dopo essere stato promosso come titolare successivamente all’addio di Sirigu, sta cercando di piazzarlo da qualche parte. Forse c’è da fare spazio all’arrivo di un nuovo estremo difensore, oppure è soltanto la necessità di fare cassa con i granata che si affideranno al duo Berisha-Gabriel. Il serbo è inevitabilmente nella lista partenti e ci sono diverse squadre a lui interessate. Non soltanto per quanto riguarda il mercato estero. In Serie A c’è un’altra formazione che è sulle sue tracce e che potrebbe rilanciarlo.

Milinkovic-Savic: in viola come vice Terracciano

Difficile però per Milinkovic-Savic che gli venga concessa fin da subito un’altra possibilità da portiere titolare. Su di lui c’è infatti la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La società di Rocco Commisso è infatti disposta a lasciar partire Barlomiej Dragowski, visionato dall’Espanyol e anch’esso usurpato della maglia numero uno durante la stagione appena passata, in favore di Pietro Terracciano. A difendere i pali dei gigliati resterà ancora quest’ultimo e Milinkovic-Savic potrebbe arrivare come alternativa anche in virtù del triplo impegno dei toscani, che disputeranno campionato, Coppa Italia e Conference League. La Fiorentina diventa così una possibilità: in attesa che anche sul mercato estero qualcosa si muova.