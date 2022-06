Calciomercato Torino / Vlasic accostato a Juric e al Torino. Il trequartista potrebbe sostituire i due croati e partenti Brekalo e Pjaca

Dalla Croazia giungono notizie che potrebbero interessare anche il Torino. Nikola Vlasic, trequartista classe ’97 del West Ham, potrebbe essere girato dagli Hammers di David Moyes in prestito. In questa stagione in Premier League ha disputato 19 incontri e messo a segno un gol. Secondo la testata croata Sport Klub, il Toro potrebbe essere una delle opzioni per l’ex Everton e CSKA Mosca. Ovviamente un assist importante è servito dall’allenatore granata Ivan Juric, connazionale di Vlasic. Non si tratta certamente della prima volta in cui Juric pesca dall’ampio serbatoio di giocatori croati.

La notizia dalla Croazia

Quest’anno ha potuto contare sul duo Pjaca-Brekalo, che in molti casi hanno fatto staffetta tra di loro come trequartisti impiegati sul lato mancino. Vlasic potrebbe essere il terzo e molto probabilmente sostituire uno dei due compagni di nazionale. Trequartista di piede destro, può giocare anche come ala sinistra e destra. E’ giunto la scorsa estate in Inghilterra per una cifra di 30 milioni incassata dal CSKA Mosca. Nei prossimi giorni si scoprirà se si tratta di un rumor di mercato o se potrà svilupparsi qualcosa di concreto.