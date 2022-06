Le trattative delle squadre di Serie A / I viola sognano Jovic. Karius per la Lazio. Obiettivi in comune per Empoli, Verona e Samp

Sono giorni intensi per quanto riguarda il calciomercato delle formazioni di Serie A. A Firenze il mancato riscatto di Lucas Torreira ha creato un clima di particolare tensione. L’uruguagio tornerà all’Arsenal, ma n è molto probabile il suo ritorno nella penisola in un probabile derby Roma-Lazio. La Fiorentina proverà a consolarsi mettendo a segno un super colpo in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, il Real Madrid aprirebbe al prestito di un anno (poi rinnovabile) di Luka Jovic, con le Merengues che potrebbero sostenere metà dell’ingaggio. Scatenato il Monza che, oltre a seguire alcuni giocatore sulle cui tracce c’è il Torino e a mettere sotto contratto Ranocchia per due anni, è interessato a Pierluigi Gollini, attualmente al Tottenham, con cui non ha mai esordito in Premier League. Sempre rimanendo in tema portiere, sarebbe clamorosa la richiesta di Maurizio Sarri. Per Il Messaggero il tecnico toscano avrebbe richiesto come dodicesimo Loris Karius, svincolatosi dal Liverpool successivamente ai prestiti con Besiktas e Union Berlino.

Verona su Henry, obiettivo Petagna per la Samp

L’Udinese potrebbe rinforzarsi in difesa con il ritorno in Italia di Adam Masina dal Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo. Intrighi di mercato riguardano Empoli, Verona e Samp. I toscani sarebbero molto vicini a Razvan Marin dal Cagliari con un prestito con diritto, volto a sostituire il quasi interista Asllani. Corsi, proprietario degli Azzurri toscani avrebbe detto di no alla richiesta di Zanetti di acquistare Thomas Henry, che ha allenato la scorsa stagione a Venezia. Sul francese potrebbe fiondarsi ora il Verona. Scaligeri impegnati in un possibile ritorno di Matteo Lovato, ora di proprietà dell’Atalanta, su cui c’è anche la Sampdoria. Chiudiamo proprio con i blucerchiati: Andrea Petagna è il primo attaccante nella lista dei desideri.