Calciomercato Torino / Via Brekalo, Belotti e Pobega, Bremer partirà, Mandragora e Praet in bilico: ora Cairo e Vagnati devono accelerare

Ci sono tre dei dieci calciatori più utilizzati da Juric nel corso della stagione e tre che, se non fossero stati fermati dagli infortuni, in quella classifica ci sarebbero rientrati ampiamente. I primi sono Gleison Bremer, Tommaso Pobega e Josip Brekalo, gli altri sono Dennis Praet, Rolando Mandragora e Andrea Belotti. Sei titolari (o quasi) del Torino versione 2021/2022, sei di quelli che il tecnico considerava tra i più affidabili della rosa assieme a Lukic, Singo, Vojvoda e pochi altri. Cos’hanno in comune? Per motivi diversi – chi a un livello assoluto di certezza, chi ancora nel limbo – nessuno di loro potrebbe trovare spazio nel Toro della prossima stagione. E, per Juric, sarà un salto nel buio.

Praet e Mandragora, il Torino spera ancora

Brekalo e Pobega hanno già detto addio al Toro, rientrando nei rispettivi club di appartenenza dopo il prestito. Bremer partirà per fare cassa (e con l’ultima sua intervista ha confermato l’addio imminente), mentre il contratto di Belotti scadrà il 30 giugno prossimo. Gli unici che il club ancora spera di confermare in organico sono Praet e Mandragora: entrambi non verranno riscattati alle cifre pattuite, ma si sta cercando la via dello sconto, con annesso il rischio di perderli.

Mancano due settimane all’inizio della preparazione

A due settimane dal raduno – il 4 luglio al Filadelfia – il Torino si ritrova così con quattro titolari in meno e due a forte rischio. Una diaspora che rischia di impoverire tecnicamente la rosa granata, che per rinforzarsi dovrà necessariamente passare da un mercato movimentato. Il diesse Vagnati, fin qui, ha chiuso per il riscatto di Pellegri dal Monaco, ha avvicinato il portiere Gabriel del Lecce dopo aver confermato Berisha, ma per il resto è alle prese con i lavori in corso: Praet e Mandragora sono in bilico, mentre Bremer va ceduto bene per finanziare gli acquisti.

A Juric servono i sostituti

La famosa lista dei dieci acquisti firmata da Juric comprende, naturalmente, i sostituti dei quattro che sono partiti o in partenza, ma anche di Praet e Mandragora, qualora non si trovassero gli accordi con Leicester e Juventus. Di lavoro da fare ce n’è, e tanto. Il club fin qui ha messo gli occhi su diversi profili per i vari ruoli: Nelsson e Faes al centro della difesa, Strefezza, Vlasic e Laurienté sulla trequarti, Joao Pedro e Dovbyk in attacco. Nessuno di questi, però, si è davvero avvicinato ai granata, almeno per ora. Entro l’inizio di luglio, però, sarà necessario garantire al tecnico una minima percentuale di sostituti all’altezza dei partenti.