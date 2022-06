Nonostante la concorrenza, l’attaccante italo-brasiliano sposerebbe i granata. Manca solo l’accordo con i rossoblù

Il summit di giovedì ha dato esito positivo: il Toro ha il sì del giocatore. Ovviamente non basterà ai granata per portare Joao Pedro al Filadelfia, ma è chiaramente un buon primo passo. Molto probabilmente l’italo-brasiliano ha considerato Torino la piazza ideale per continuare il percorso di crescita che negli ultimi hanno l’ha consacrato come uno degli attaccanti più prolifici dell’intero campionato. La doppia cifra come minimo comune denominatore. Quale miglior dato per un attaccante che molto probabilmente avrà il compito di far dimenticare Belotti, che nel corso degli anni ha abituato la platea granata a un cospicuo gruzzoletto di gol garantiti per ogni annata?

Cagliari-Toro: si parlerà solo di Joao Pedro?

Per Joao Pedro e l’agente dell’attaccante di proprietà del Cagliari l’obiettivo primario è quello di rimanere in Serie A. Sulle sue tracce si è messa anche la Fiorentina, o almeno così appariva dalle indiscrezioni dei giorni precedenti. I viola potevano dalla loro vantare anche la partecipazione alla Conference League, ma evidentemente non hanno attirato più di tanto le ambizioni di Joao Pedro. Forse al Toro intravede una maggiore centralità nel progetto. Magari si sentirebbe più sicuro di un posto da titolare. Fatto sta che lui e il suo entourage al Toro han detto di sì. Ora sarà necessario convincere anche il Cagliari con cui, almeno fino alla notizia dell’arrivo di Gabriel, potevano svilupparsi altre trattative, tra cui quella per il portiere Alessio Cragno. Ad oggi la pista sul numero uno cagliaritano appare raffreddarsi, dunque, ci sarà un unico sentiero da percorrere. Vedremo se le due parti riusciranno ad incontrarsi a metà strada, mentre Joao Pedro è già convinto e aspetta soltanto l’evolversi della trattativa.