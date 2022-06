Calciomercato Torino / Tra gli obiettivi messi nel mirino da Vagnati, c’è Victor Nelsson, difensore del Galatasaray

Stagione finita e giri di valzer sul fronte mercato in procinto di cominciare per il Torino. I granata devono fare i conti con i i numerosi giocatori intenzionati a lasciare la Mole ed eventuali sostituti. Tra questi Gleison Bremer, pilastro della difesa di Juric ma con un futuro sempre più lontano da Torino. Vagnati, già all’opera da qualche tempo, avrebbe individuato un profilo interessante a cui far prendere il suo posto: si tratta di Victor Nelsson, tra i primi della lista ma che per approdare nel capoluogo piemontese, dovrebbe prima attendere la cessione definitiva del brasiliano.

Toro, osservatori a vedere Austria-Danimarca

Il danese classe ’98 è attualmente in forza al Galatasaray, ma potrebbe scegliere l’Europa e in particolare la Serie A in caso di offerte convincenti. Nato come mediano e quindi centrocampista, è stato poi arretrato nelle retrovie, dove viene impiegato maggiormente. Dotato di fisicità e dinamismo, potrebbe essere la soluzione perfetta alla fase difensiva aggressiva che vuole Juric. Il Toro si è quindi già mosso, inviando i propri osservatori anche in occasione di Austria-Danimarca del 6 giugno scorso, match dove Nelsson ha giocato titolare.

Ecco il tweet di conferma.