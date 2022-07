Calciomercato Torino / Joao Pedro sta per accasarsi al Fenerbahce: il club turco e il Cagliari hanno trovato un accordo

Novità importanti riguardo il futuro di Joao Pedro. Il Cagliari e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante italo-brasiliano. Con un blitz la società di Istanbul ha superato il Torino e il Galatasaray nella corsa per il giocatore, trovando l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante a 6,5 milioni di euro. Una cifra leggermente inferiore a quella richiesta dal Cagliari, 7 milioni. Nella giornata di venerdì 15 luglio sono attesi in Turchia gli agenti di Joao Pedro per limare gli ultimi dettagli. Il Toro sta così per vedere sfumare quello che rappresentava un obiettivo di mercato. C’è da ricordare che il club granata dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Milano tra l’agente del giocatore Marco Piccoli e il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati non aveva più fatto dei passi in avanti per arrivare a Joao Pedro. Di questa situazione di stallo da parte del club del presidente Urbano Cairo ne ha approfittato il Fenerbahce che è pronto ad accogliere a Istanbul l’attaccante italo-brasiliano, per il quale è pronto un contratto triennale. È molto difficile pensare che ci saranno colpi di scena nelle prossime ore e quindi il Toro dovrà virare su altri profili per cercare di rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ivan Juric. Intanto il tecnico croato incrocia le dita e spera che possano arrivare presto altri rinforzi.