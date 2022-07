Inzaghi ha confermato che serve un innesto in difesa che prenda il posto di Ranocchia, in cima alla lista dei desideri rimane Bremer

Continua il calciomercato che diventa sempre più incandescente e a pari passo continua la fase di preparazione da parte delle squadra di Serie A. Sul calciomercato dell’Inter è intervenuto Simone Inzaghi. Nella giornata di ieri, martedì 12 luglio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia a margine della prima amichevole stagionale nella quale i nerazzurri hanno affrontato il Lugano, con la squadra milanese che è riuscita a imporsi vincendo 4-1. Tra i temi affrontati da Inzaghi c’è stato spazio anche per parlare di Gleison Bremer, giocatore che piace tantissimo alla dirigenza dell’Inter. Riguardo al difensore brasiliano in uscita dal Toro, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Bremer? Ho un grandissimo rapporto coi dirigenti e sono sempre al lavoro, abbiamo una casella vacante in difesa e dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia che possa competere lì dietro”. Dunque l’Inter deve trovare un rinforzo per la difesa. Bremer rimane il primo nome segnato sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio e molto probabilmente l’Inter cercherà di trovare nelle prossime ore una quadra con il Toro per il difensore brasiliano reduce da una stagione veramente molto importante.