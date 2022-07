Calciomercato Torino / Il Red Bull Salisburgo vuole almeno 12 milioni, accordo ancora da trovare. Ma Solet è convinto del Toro (e di Juric)

Almeno 12 milioni, preferibilmente qualcosa in più, altrimenti non se ne fa nulla. È quello che da qualche giorno si sta sentendo rispondere il Torino nei contatti con il Salisburgo per Oumar Solet. La trattativa per il difensore centrale che, nei piani del club di Cairo, potrebbe rimpiazzare Bremer va avanti adagio, senza frenate né accelerazioni. Semplicemente, in questa fase, gli austriaci non sembrano intenzionati ad abbassare le pretese per il classe 2000 e il Toro non ha (ancora) la forza economica per avvicinarcisi, poiché aspetta appunto di cedere Gleison e incamerare la liquidità che manca.

Solet-Torino, cosa manca per l’ok

Con il calciatore un accordo di massima già c’è. Solet, se si creassero le condizioni per il buon esito delle trattativa tra i club, accetterebbe la destinazione di buon grado, attirato dalla possibilità di giocare in Serie A e di lavorare con Juric, già capace di esaltare i suoi centrali in passato (Bremer, certo, ma anche Kumbulla al Verona).

Nel frattempo, lui sta svolgendo la preparazione con il Salisburgo e ha giocato da titolare l’ultima amichevole contro il Feyenoord, in attesa che si sblocchi la situazione. I colloqui andranno avanti ancora a lungo, secondo quanto filtra. Perché ancora lunga sarà la gestazione dell’addio di Bremer, almeno a sentire le parole di Cairo, che ancora aspetta una convincente proposta economica.

A Juric, in Austria, toccherà fare le prove con Zima e Buongiorno come centrali, in attesa del prossimo titolare. Solet resta in ogni caso la prima scelta. E cerchiata in rosso c’è una data: il 23 luglio. Quel giorno, i granata saranno proprio a Salisburgo per affrontare l’Al-Wahda. Chissà che per Vagnati non possa essere quella l’occasione per incontrare di persona la dirigenza del Red Bull e sbloccare l’affare.