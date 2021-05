Ivan Juric, che è nel mirino del Torino per la prossima stagione, parla del futuro alla vigilia di Napoli-Verona

Ammette i contatti con altre società, ma anche di aver bisogno di riflettere. Ivan Juric non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Guiderà il suo Verona a Napoli, all’ultima giornata di campionato, poi chissà. L’allenatore è tenuto in considerazione dal Torino, ma non solo: Urbano Cairo, che lo inseguì anche l’estate scorsa, punterebbe tutto su di lui se, alla fine, dovesse decidere di non confermare Davide Nicola (che, intanto, ha parlato così dell’imminente incontro con il club). Molto, si deciderà la prossima settimana.

Le parole sul futuro. Il Torino ci pensa

Alla vigilia della trasferta del “Maradona” Juric ha raccontato il recente incontro con i vertici dell’Hellas: “Ci siamo trovati, abbiamo parlato e mi è stata presentata la situazione. In questi giorni ci penserò, con la mia famiglia e con tutti, e si prenderà una decisione. È importante che la situazione sia chiara, che siano tutti d’accordo sugli obiettivi, cosa che secondo me è cambiata all’inizio quest’anno”.

Il tecnico non ha nascosto di aver ricevuto apprezzamenti e proposte da altri club: “Ci sono dei contatti, come c’erano l’anno scorso. Si ascolta, poi ci troviamo a casa mia, la mia famiglia conta molto in questo, e consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l’ambizione, l’aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l’istinto. Devo chiarire ancora meglio certe situazioni. Il presidente Setti mi ha presentato la situazione: così dico che è difficile”.