Ivan Juric è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Torino: ha accettato la proposta di Cairo

Ivan Juric è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico croato ha infatti accettato la proposta di Urbano Cairo di un triennale a 2 milioni di euro a stagione più bonus legati alle qualificazioni alle coppe europee. Per la definitiva fumata bianca c’è però ancora da attendere: l’allenatore è infatti legato contrattualmente all’Hellas Verona per altre due stagioni e dovrà prima trovare un accordo per la rescissione. Un ostacolo che non sembra affatto insormontabile.

Torino: Nicola ai saluti

Oltre a quella del Torino, Ivan Juric aveva ricevuto anche una proposta da parte del Cagliari, oltre che un’offerta di prolungamento con lo stesso Verona. L’offerta economica presentata da Cairo e le ambizioni maggiori rispetto al club scaligero hanno però indotto l’allenatore croato ad accettare la proposta del Toro. A Davide Nicola non verrà quindi rinnovato il contratto, nonostante il merito di aver portato la squadra a una salvezza difficile e non scontata. Cairo e Vagnati hanno deciso: il Torino riparte da Juric.