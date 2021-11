Calciomercato Torino / Marash Kumbulla non gioca nella Roma di Mourinho: Juric lo aspetta in granata, ma il Toro deve cedere Izzo

L’incastro arriva da lontano, da quando Ivan Juric, a Verona, decise di puntare a sorpresa su un ragazzino della Primavera. La rincorsa di Marash Kumbulla è iniziata nell’estate del 2019, quando l’Hellas preparava la Serie A da neopromossa. C’era un pizzico di follia, in quella scelta: non era solo, però, la risposta alla necessità di fare il massimo con risorse scarse, perché Juric in Kumbulla vedeva talento, e tanto. Così arriviamo all’incastro di cui sopra. Nel frattempo l’albanese è andato alla Roma, con Mourinho – che non lo stima particolarmente – gioca poco ed è finito ai margini del progetto. Ivan sarebbe ben felice di riprenderselo, questa volta al Torino.

La trattativa che ha in mente il Torino

E’ tutto apparecchiato, insomma. Manca solo una quadratura economica, perché i giallorossi hanno acquistato Kumbulla poco più di un anno fa, investendo 2 milioni di prestito oneroso più 13,5 di riscatto obbligatorio e i prestiti di tre giovani. Non proprio spiccioli. Il direttore dell’area tecnica del Torino, Vagnati, farà un tentativo, partendo da un prestito con diritto di riscatto. Per raggiungere un accordo occorrerà, certamente, valutare il calciatore tra i 10 e i 15 milioni. D’altronde è un classe 2000 che ha dimostrato ampi margini di miglioramento.

Kumbulla solo se parte Izzo?

I club ne parleranno nel mese e mezzo che manca a gennaio. Con una postilla: al Toro servirà cedere almeno Armando Izzo (se non anche Zima in prestito), prima di inserire in rosa un centrale del calibro di Kumbulla. Del campano se n’era parlato in estate per il Cagliari, una pista che si è rafforzata dopo l’arrivo di Mazzarri in Sardegna. Un altro incastro da far girare.