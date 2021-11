Calciomercato Torino / Per Juric non è una risorsa, a La Spezia la conferma: ora Cairo e Vagnati provano a piazzare Verdi

Nell’emergenza, si dà fondo a tutte le risorse disponibili. Se anche in quel caso non c’è spazio per Simone Verdi, diventa difficile capire quando il numero 24 potrà rendersi utile al Torino, in futuro. Con Brekalo ai box, Praet a mezzo servizio e una partita da rimontare, Juric ha comunque tenuto in panchina per novanta minuti l’ex Bologna, a La Spezia, dimostrando una volta di più di non ritenerlo un calciatore importante per il suo progetto. E questo nonostante gli elogi che gli aveva riservato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima trasferta: “Si allena bene durante la settimana, io non faccio preferenze tra vecchi e nuovi giocatori”.

Il Torino cerca di cedere il giocatore

Parole che non hanno trovato conferma sul campo. Tanto che, a gennaio, il Torino proverà a piazzare Verdi altrove, in modo da sgravare il club da uno stipendio ingente (da 1,7 milioni a stagione), di dare al calciatore l’opportunità di rilanciarsi e di liberare lo spogliatoio da uno dei potenziali scontenti della gestione Juric.

Cairo e Vagnati, già negli ultimi giorni, hanno iniziato a fare qualche telefonata esplorativa per vedere le reali possibilità di cedere il classe 1992 in Serie A, a qualche società di media classifica in cerca di un rinforzo davanti. Solo nelle prossime settimane, però, si capirà se i contatti verranno o meno approfonditi.