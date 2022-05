Calciomercato Torino / Linetty è fuori dal progetto di Juric: su di lui c’è la Sampdoria di Giampaolo, che deve prima centrare la salvezza

Fine stagione che arriva e con essa conferme e addii. In quest’ultima categoria rientra Karol Linetty ormai fuori dal progetto granata. Impiegato spesso a inizio stagione da Juric, è stato poi spodestato dai compagni di reparto, finendo segregato in pachina. C’è perciò aria di cambiamento sul suo cammino, che difficilmente lo vedrà ancora in granata il prossimo anno. Sulle sue tracce c’è già la Sampdoria, a caccia della salvezza in queste ultime due giornate.

Linetty, solo due giornate per mettersi in mostra

Linetty intanto cerca spazio per mettersi in mostra. Con sole sedici presenze totali e due soli assist non ha convinto neanche Juric che, dopo averlo impiegato spesso a inizio stagione, ha ripiegato sui compagni dalla sfida con la Roma. Inserito in sole altre tre occasioni (titolare contro il Venezia e nel finale contro Salernitana e Napoli), difficilmente troverà molto altro spazio in queste ultime giornate di campionato.

Samp, la salvezza per convincere Linetty

Per ora, in lizza ci sono solo i blucerchiati, dai quali è approdato sotto la Mole nel 2020. Un’operazione da 7,5 milioni più bonus voluta da Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria. Con lui, tra il 2016 e il 2019 il massimo rendimento dell’attuale centrocampista granata, che scalpita per tornare in auge. Molto dipenderà però da queste ultime due giornate. I liguri sono infatti solo a quattro punti di distanza dalla zona rossa della classifica. Centrare la salvezza può diventare un incentivo per l’eventuale ritorno di fiamma preannunciato.