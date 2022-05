Calciomercato Torino / Non solo Belotti, anche Ansaldi ha il contratto in scadenza: il terzino vorrebbe chiudere la carriera in granata

Con la stagione in procinto di chiudersi, c’è chi viene e c’è chi va, come ogni anno e con sole due partite ancora da giocare, comincia uno dei periodi più intensi dell’anno: il mercato estivo. Non lasciare nulla al caso è uno dei principi guida di questa fase, utile a mettere le basi per la stagione successiva. Le scelte però oltre a coinvolgere la società, coinvolgono anche i giocatori e tra questi ce n’è uno in particolare tirato in causa: Cristian Ansaldi.

Toro, Ansaldi verso la scadenza di contratto

Arrivato sotto la Mole nell’estate del 2017, l’argentino si è ritagliato il suo spazio, entrando nel cuore dei tifosi e degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina granata. È tempo però anche per lui di pensare al futuro e con il contratto in scadenza, si aprono strade diverse. Nonostante il proclamo di voler chiudere la sua carriera in granata a quarant’anni tondi tondi, non è così scontato che il suo desiderio diventi realtà. Molto dipenderà infatti anche dalla volontà di Juric di proseguire o meno insieme ancora per un po’.

Ansladi, due chance per giocarsi il rinnovo

Con 133 presenze, 10 gol e 21 assist all’attivo, Ansaldi si è rivelato essere un giocatore chiave in diverse occasioni. A inizio stagione è infatti diventato l’asso nella manica del tecnico croato, che non ha perso occasione di schierarlo per sfruttare la sua tecnica e versatilità in fascia. Nell’ultimo periodo ha però un po’ perso il giro ma il Destino ha decido di dargli ancora un’occasione. Con Singo fuori dai giochi, potrà infatti alternarsi con Ola Aina per le due partite rimanenti e giocarsi le sue carte. Solo in campo potrà convincere definitivamente società e allenatore a prolungare nuovamente il contratto.