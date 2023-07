Calciomercato Torino / Simone Verdi è in uscita: discorsi aperti con il Verona ma resta in piedi anche la pista che potrebbe portarlo al Como

Simone Verdi in questi giorni si sta allenando agli ordini di Ivan Juric nel ritiro di Pinzolo, il suo futuro sarà però lontano dal Torino: sulle sue tracce c’è il Verona ma c’è anche il Como, squadra allenata da Moreno Longo che ha come obiettivo quello di un campionato da protagonista in B. Proprio l’allenatore, parlando ai microfoni di Sky dal ritiro di Bormio, ha “chiamato” il trequartista, che aveva già allenato durante la sua esperienza sotto la Mole nel 2020.

Calciomercato Torino: Como su Verdi

“Il mercato in questo momento incombe sempre di più e i nomi si susseguono. Verdi l’ho allenato nel Torino quando lo schieravo alle spalle di Zaza e Belotti. Lo stimo ed è un giocatore che alzerebbe il livello della squadra, ma di queste cose si occupa il direttore e vedremo cosa riuscirà a fare perché non è un’operazione semplice” ha spiegato Longo, che sarebbe ben felice di avere al Como il trequartista. La trattativa tra le parti è in corso.