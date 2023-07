Il Torino sta chiudendo per l’arrivo di Adrien Tameze dall’Hellas Verona: ecco chi è il camerunense già allenato da Juric

Adrien Tameze è in procinto di diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista camerunese arriverà dall’Hellas Verona a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Il calciatore svolgerà le visite mediche tra oggi e domani, per poi firmare il suo contratto e raggiungere i compagni nel ritiro di Pinzolo. Qui ritroverà Ivan Juric, che ha avuto modo di conoscere nell’ultimo anno dell’allenatore in gialloblù. L’affare Tameze è slegato alla trattativa che potrebbe portare Josh Doig al Torino ed è slegato anche dall’eventuale ritorno al Verona di Simone Verdi.

Chi è Tameze

Adrien Tameze è un calciatore francese naturalizzato camerunense. Nasce a Lilla il 4 febbraio 1994 e muove i primi passi nel mondo del calcio con il Nancy. Dopo un’esperienza di 5 anni tra le giovanili del club e il Valenciennes, passa nel 2017 al Nizza, che lo acquista per 800mila euro. Qui gioca 85 gare tra Ligue 1 e coppe, mostrando grandi doti fisiche e capacità di recupera palloni. mette a segno 2 gol e 6 assist nel club rossonero. Le sue prestazioni attirano le attenzioni dei club di Serie A, in particolare dell’Atalanta, che decide di prenderlo in prestito nel 2020. L’esperienza in nerazzurro però stenta a decollare e il ragazzo torna in Francia dopo pochi mesi. A dargli nuovamente fiducia è l’Hellas Verona, che lo acquista a titolo definitivo a settembre per circa 4 milioni di euro. Con i gialloblù dimostra la sua crescita e diventa un titolare fisso del centrocampo. In tre anni con gli scaligeri gioca ben 114 partite, mettendo a segno 5 gol e 2 assist. Ora il Torino, in cui dovrà conquistarsi un posto e battere la concorrenza di Ilic e Ricci.