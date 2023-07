Il Verona scenderà in campo tra pochi istanti per un’amichevole contro la Top 22 Calcio Veronese: Doig non è presente nemmeno in panchina

Il Verona si prepara a scendere in campo per un’amichevole contro la Top 22 Calcio Veronese. Il club ha diramato sui propri canali social le formazioni ufficiali per l’incontro e Marco Baroni ha deciso di escludere dal match Josh Doig, al centro delle voci di mercato: lo scozzese, infatti, non è nemmeno in panchina. Doig era sceso in campo nella precedente amichevole contro il Primiero e nella seconda frazione di gioco aveva segnato il gol del 5-0 per i gialloblù. La sua mancata convocazione rappresenta un vero e proprio indizio di mercato: la trattativa potrebbe dunque chiudersi a breve.