Il Torino ha appena concluso un’operazione in uscita: si tratta di Magnus Warming, che è stato ceduto ai norvegesi del Brann

Le strade del Torino e di Magnus Warming si separano ufficialmente: l’attaccante è stato ceduto a titolo definitivo al Brann, club della prima divisione norvegese e che occupa al momento la terza posizione in classifica, alle spalle del Bodo Glimt e del Viking. Il classe 2000 lascia i colori granata dopo due stagioni. Nell’ultimo anno era stato girato in prestito al Darmstadt, in cui è sceso in campo 18 volte senza mai segnare. Con la maglia del Torino ha collezionato solo 4 presenze, ma anche in granata non è mai stato decisivo.