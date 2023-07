Il Torino fa spesa in casa Verona: dopo aver chiuso per Tameze continuano i contatti per portare anche Doig in granata

Il Torino ha praticamente chiuso per Adrien Tameze, centrocampista già allenato da Juric nel suo ultimo anno a Verona. Il giocatore svolgerà le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il suo contratto che lo legherà ai colori granata. Il camerunense, però, non è l’unico giocatore che Vagnati aveva messo nel mirino: tra gli obbiettivi di mercato c’è ancora Josh Doig, per cui ci sono stati nuovi contatti con la società scaligera. Il giocatore è stato escluso dalla gara amichevole disputata dall’Hellas nella giornata di giovedì, fatto che potrebbe far pensare ad un vero e proprio indizio di mercato. Il ds sta lavorando da tempo a questo affare ed è molto determinato a concluderlo. Tanto che il club è disposto ad alzare l’offerta a 7 milioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

I numeri di Doig

Doig è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione di Serie A. Lo scozzese è arrivato dall’Hibernian e non sembra aver affatto risentito dei cambiamenti a cui è andato incontro in Italia. Il nostro campionato, come è ben noto, è uno dei più impegnativi sotto il punto di vista della tattica e dell’organizzazione, ma il giovane si è inserito alla grande e ha collezionato 2 gol e 4 assist nelle sue prime 22 presenze in Serie A.