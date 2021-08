Con la partenza di Lukaku,sempre più vicino al Chelsea, si potrebbe accendere il mercato delle punte coinvolgendo diversi club italiani

Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare a vestire la maglia del Chelsea. L’attaccante belga ha già espresso all’Inter la volontà di trasferirsi a Londra. I Blues dopo la prima offerta di 100 milioni più Marcos Alonso come contropartita, sono stati richiamati a rilanciare. Intanto l’Inter ora punta a ricevere una proposta che si aggira intorno ai famosi 130 milioni. Dopo circa un mese in cui si è visto un calciomercato povero di trattative, acquisti e cessioni, dovuto anche alla pandemia del Covid-19 che ha colpito tutti i settori compreso il mondo del pallone, la partenza di Lukaku andrebbe poi a innescare un giro di punte che coinvolgerebbe diversi club italiani. In questo mercato di attaccanti rientrerebbe anche Andrea Belotti.

Valzer attaccanti: coinvolte anche Fiorentina e Atalanta

Ad essere coinvolte in questo giro di punte si ritroverebbero coinvolte anche la Fiorentina e l’Atalanta. Infatti l’Inter, che sta iniziando a pensare al possibile sostituto di Lukaku, starebbe seguendo con molta attenzione Duvan Zapata. Il giocatore pare essere l’indiziato numero uno per andare a sostituire l’attaccante belga. Un altro attaccante che piace molto al club milanese è Dusan Vlahovic. Il club bergamasco e i viola sicuramente non sarebbero contenti di veder partire i loro centravanti, reduci entrambi da un’ottima stagione, ma di fronte a delle offerte importanti lo scenario potrebbe cambiare, anche molto velocemente. L’Atalanta e la Fiorentina poi potrebbero pensare di piombare su Belotti, mettendo così poi in grossa difficoltà il Toro che sta cercando di trattenere in granata il Gallo per poter continuare a contare su di lui in una stagione che per Baselli e compagni dovrà essere di ripartenza, dopo due campionati trascorsi a lottare per non finire in serie B.

Belotti per il momento è spettatore del giro di attaccanti

Intanto Belotti è rientrato al Filadelfia pochi giorni fa, dopo essersi goduto le vacanze post Europeo. Il capitano del Toro sta pensando se accettare o no la proposta di rinnovo da parte del Toro. Juric ha già espresso la volontà di non aspettare Belotti e spera che il numero 9 granata possa decidere presto il suo futuro. Il tecnico croato in merito al Gallo ha dichiarato: “Vorrei mi dicesse ‘ti faccio vedere chi sono, non sono più quello dell’ultimo anno’…” Se sarà così, sarò felicissimo. Ma se lui non sarà convinto, non lo aspetto: non aspetto né lui né nessun altro. Chi ha dubbi può andare via. Non c’è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto: ci sono da cambiare mentalità, lavoro, percezioni. Ora serve chiarezza“. Belotti intanto prende tempo e da spettatore valuta cosa sta succedendo in giro.