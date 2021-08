Calciomercato serie A / Il Genoa può chiudere l’affare Lammers entro la fine della settimana, l’Hellas Verona rimane in agguato

Il Genoa, dopo l’arrivo di Salvatore Sirigu qualche giorno fa, continua a lavorare sul mercato per regalare dei rinforzi a Davide Ballardini in vista della prossima stagione che inizierà a breve. Una pista per i rossoblù che rimane molto calda è quella che porta a Sam Lammers. L’attaccante classe 1997 fu acquistato nell’estate del 2020 dall’Atalanta per 7 milioni di euro, entrati nelle casse del PSV Eindhoven. Lammers nella scorsa stagione in neroazzurro non è mai riuscito a conquistare un posto fisso negli 11 titolari schierati da Gasperini, collezionando 17 presenze e riuscendo a segnare due reti contro Napoli e Cagliari. L’attaccante olandese potrebbe dunque trasferirsi al Genoa per cercare di trovare la continuità che gli è mancata lo scorso campionato. Il club ligure spera di riuscire a chiudere la trattativa per Lammers entro la fine della settimana. Intanto l’Hellas Verona monitora la situazione, il club gialloblù è pronto a inserirsi e a provare a strappare l’attaccante olandese all’Atalanta, superando la concorrenza del Genoa.

Napoli: occhi puntati su Hincapié

Il Napoli come rinforzo per la difesa sta pensando al giovane Piero Hincapié, talento ecuadoriano classe 2002. Hincapié è considerato uno dei migliori difensori in prospettiva di tutto il Sudamerica. Il giocatore del CA Talleres ha già debuttato in Copa America, confermando le sue qualità giocando da titolare nella sua Nazionale. Il giocatore è seguito da diversi club europei e il Napoli sta cercando di anticipare tutti, provando a regalare a Luciano Spalletti un giovane talento da far crescere e far maturare. L’operazione che porta al difensore centrale, che può giocare anche come laterale sinistro, sembra essere molto complicata, ma il ds azzurro Cristiano Giuntoli vuole cercare di portare Hincapié all’ombra del Vesuvio. Intanto gli azzurri per il centrocampo pensano al ritorno di Tiemoué Bakayoko.

Spezia a un passo da Mraz

Samuel Mraz invece potrebbe diventare molto presto un giocatore dello Spezia. È in chiusura la trattativa tra il club ligure e l’Empoli. Infatti, sono stati programmati diversi incontri con l’entourage del giocatore per chiudere la trattativa. Mraz sarebbe pronto a firmare con le Aquile un contratto di quattro anni con una cessione a titolo definitivo. Stesso percorso potrebbe compiere anche Nikolau, mentre Ismaly invece potrebbe passare dallo Spezia all’Empoli. Nelle prossime ore sono previste delle novità su questa tripla operazione che vede coinvolti il club ligure e il club toscano neopromosso in serie A. Infine per quanto riguarda un’altra neopromossa, la Salernitana, ha messo gli occhi su Sabiri dell’Ascoli.