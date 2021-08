Il Torino continua a lavorare con il Bologna per arrivare a Orsolini, inoltre i granata rimangono vigili su Brekalo

La ricerca da parte del Toro di un altro trequartista, dopo l’arrivo di Marko Pjaca in prestito dalla Juventus, continua. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati mantiene vivi i contatti con il Bologna, per cercare di arrivare a Riccardo Orsolini. L’attaccante rossoblù è reduce da un’ottima stagione e ha tutte le caratteristiche che Juric richiede a un trequartista per il suo 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Ma per quanto riguarda il giocatore ex Ascoli i granata devono fare molta attenzione alla concorrenza della Fiorentina che, nelle ultime ore, si è fatta avanti per provare a strappare Orsolini al Bologna. Come alternativa al giocatore scuola Juve il Toro sta pensando a Josip Brekalo, attaccante del Wolfsburg connazionale di Juric. Brekalo nella scorsa stagione ha fatto molto bene, collezionando 31 presenze e segnando 7 reti. Nonostante i risultati ottenuti il croato sembra intenzionato a lasciare il club tedesco. Anche per questo il Toro ci sta pensando.

Il Toro ha rallentato la trattativa per Messias

La trattativa per Junior Messias invece è stata per ora messa da parte dal Toro, sebbene il fantasista brasiliano sia stato a lungo il primo obiettivo per Davide Vagnati. A confermarlo sono state le parole rilasciate dal ds del Crotone Beppe Ursino. Il dirigente del club calabrese ha dichiarato: ”Quando uno vuole un giocatore va a fondo e lo prende. Siccome il Torino non è andato ancora a fondo vuole dire che finora non si è convinto”. Il club granata al momento sarebbe intenzionato a regalare a Juric un profilo più giovane anche se più costoso rispetto all’attaccante del Crotone, che il prossimo 1 gennaio compirà 31 anni. Intanto su Messias rimangono vigli diverse squadre ma nessun club fino ad ora è riuscito a soddisfare le richieste del Crotone per uno dei suoi gioielli in uscita.

Prima di prendere un trequartista il Toro vuole vendere

Il Toro, prima di affondare il colpo per acquistare un trequartista, vorrebbe effettuare qualche cessione. In primis i granata vorrebbero chiudere la trattativa che porterebbe Lyanco a vestire la maglia del Betis Siviglia. Il brasiliano, che da diverse settimane ha manifestato l’intenzione di voler lasciare il Toro per provare una nuova avventura, è finito sotto gli occhi del club spagnolo che però non sembra avere fretta di chiudere la trattativa. Così il mercato del Toro è bloccato. Vagnati spera di poter sbloccare la situazione a breve, perché la nuova stagione sta per cominciare e Juric ha bisogno il prima possibile di un trequartista al quale trasmettere la sua idea di calcio e la sua filosofia di gioco. Se è persino un profilo giovane è meglio.