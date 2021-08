Adopo vestirà ancora la maglia della Viterbese, il centrocampista francese si sta già allenando con la squadra di Dal Canto

Michel Ndary Adopo torna alla Viterbese. Il centrocampista classe 2000, fuori dal progetto tecnico del Torino non essendo stato neanche convocato per il ritiro a Santa Cristina in Valgardena, tornerà a vestire la maglia del club laziale. Adopo si sta già allenando con la Viterbese nel ritiro estivo a Canepina. Il giocatore francese torna nel club gialloblù dopo la breve parentesi nella seconda parte della scorsa stagione nella quale Adopo ha collezionato 16 presenze, segnando anche 1 gol. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’operazione, che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto.