Per il centrocampista del Milan si potrebbe chiudere prestissimo: Juric vuole rinforzi prima della seconda di campionato

Ha chiesto rinforzi senza mezzi termini dopo la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese e anche dopo la sconfitta di ieri Juric non avrà certamente mancato di sottolineare a chi di dovere la mancanza di un centrocampista (e non solo). La prestazione di Lukic non ha convinto nemmeno ieri: il serbo è rimasto in campo per 45 minuti, sostituito da Rincon ad inizio ripresa: al fianco di Mandragora il tecnico granata ha da tempo l’idea di un profilo diverso, di un profilo che al Toro non c’è. Da qui l’idea Pobega, giocatore di proprietà del Milan per il quale come raccontato nelle ultime ore Vagnati ha strappato un accordo, ancora da ratificare. L’arrivo del centrocampista che lo scorso anno ha giocato, e con buoni risultati, allo Spezia si potrebbe concretizzare nelle prossime 48 ore. Questa l’idea del dt e anche il desiderio di Juric, che vorrebbe al più presto i giocatori richiesti per inserirli in squadra e averli a disposizione già prima della pausa.

Pobega con la formula del prestito

Con il classe ’99 Pobega non tutti i problemi del Torino sarebbero risolti, è evidente, però si andrebbe ad inserire un’altra pedina nello scacchiere del croato, che pure ha spesso ricordato quanto non ami valorizzare i calciatori altrui (Pobega arriverebbe con la formula del prestito) preferendo ovviamente puntare su quelli di proprietà.