Il brasiliano Lyanco ormai prossimo al passaggio al Southampton: dopo le visite attesa la firma e quindi l’annuncio ufficiale

Una cessione certa già da inizio stagione, tanto che Lyanco non è mai stato preso in considerazione da Juric, avendo il brasiliano manifestato l’intenzione di lasciare Torino. Il Southampton negli ultimi giorni, come già raccontato, aveva trovato l’accordo con i granata per l’acquisto definitivo del difensore. In queste ore il giocatore è volato in Inghilterra per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale.