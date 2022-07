La Juve accetta l’offerta dei viola, superiore a quella granata. 4 anni di contratto più opzione per il quinto per il centrocampista

Rolando Mandragora volta pagina in fretta. Nella giornata di ieri ha detto sì alla Fiorentina e quest’oggi ha svolto le visite mediche di rito presso Villa Stuart a Roma. Si trasferisce a titolo definitivo, per una cifra superiore rispetto a quella offerta dal Torino alla Juventus. I granata hanno preferito fare un passo indietro nella corsa al giocatore, dando di fatto via libera ai gigliati con cui Mandragora firmerà un contratto quadriennale con opzione per il quinto. Si chiude così ufficialmente l’esperienza del centrocampista nella sponda granata del Po, condita da 40 presenze e 4 reti.