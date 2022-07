Calciomercato Torino / Il francese vuole lasciare il Lorient. Il Toro offre 8 milioni e potrebbe bastare per far suo l’esterno offensivo

Armand Laurienté è un corpo estraneo al suo attuale club. Il centrocampista francese non ha più intenzione di continuare la sua esperienza al Lorient, cioè la società in cui milita dal 2019 e di cui è stato grande protagonista dalla promozione in Ligue 1 e nelle stagioni in massima serie. Il Toro è alla porta. Al momento i granata si sono fermati ad un offerta di circa 8 milioni ed è lo stesso esterno francese a provare a smuovere la situazione, chiedendo al proprio club di accettare l’offerta avanzata dai granata per approdare il prima possibile alla corte di Ivan Juric.

Laurienté, dalla vacanza in Sardegna alla Serie A?

Potrà essere lui la prima faccia nuova di questo Toro alle prese con diverse mancanze, in particolare nelle zone di centrocampo e trequarti. Laurienté sarebbe un innesto interessante in questo senso e al momento non ha lanciato alcun segnale che lo vedrebbe reticente a inseguire una nuova esperienza in Italia. Qualche settimana fa si trovava in Sardegna. Giornate di relax, lontano dalla Francia per smaltire le ultime scorie di una lunga stagione.

Forse un viaggio che molto probabilmente ripercorrerà anche nel futuro imminente, atterrando sui campi della Serie A. Sul da farsi c’è molto ottimismo. La distanza tra le due parti è tutt’altro che incolmabile ed è difficile immaginare che il Lorient possa accettare di mantenere tra le proprie fila un giocatore scontento e voglioso di giocarsela su altri palcoscenici. L’importante, per il Toro, è fare presto, per evitare inserimenti inattesi.