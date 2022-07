Calciomercato Torino / Tutti i retroscena dietro a un nome ricorrente, nel mercato del Toro: Grassi, ora, torna di moda

Alberto Grassi è uno di quelli che dai radar del Torino non ci è uscito mai. Si allontana dal centro, magari sparisce per qualche tempo, ma poi rispunta, inesorabile, a ogni sessione di calciomercato. O quasi, almeno. L’estate 2022 è quella del cielo e non del manca. Già, perché il club granata ha inserito il nome del centrocampista classe 1995 ora di proprietà del Parma – nell’ultima stagione in prestito al Cagliari – tra gli obiettivi per la mediana, sguarnita dagli addii di Mandragora e Pobega. Siamo alla tappa intermedia di una maratona, iniziata nel 2016. L’anno in cui, per la prima volta, Grassi viene accostato al Torino.

Il primo contatto Grassi-Torino, nel 2016

“Su Alberto c’è un interessamento del Toro”, dice allora il suo agente, quando a dicembre inizia a guardarsi attorno per spostare il suo assistito dall’Atalanta – dove era in prestito dal Napoli – per farlo giocare di più. I granata, allenati da Mihajlovic, ci pensano qualche tempo, ma poi rinunciano, preferendo investire a gennaio su Carlao e Iturbe.

Vagnati lo conosce bene: lo volle alla Spal

Stacco di montaggio. Siamo nel 2018. Il Torino lo allena Mazzarri, che è in cerca di centrocampisti. Nel corso della sessione arriveranno Meité e Soriano. Spoiler, facile: non Grassi. Ma a questo punto c’è da fare una precisazione, tornando indietro di un anno. Nel 2017, Grassi era andato in prestito alla Spal, sempre dal Napoli. A chiudere la trattativa fu Davide Vagnati, allora diesse dei ferraresi, lo stesso che ora pensa a lui per il Toro. Nella lunga estate 2018, Grassi torna al Napoli e viene trattato a lungo da Petrachi, ma senza che mai si avvicini l’accordo. E, anzi, solleticando la provocazione del presidente azzurro De Laurentiis: “Grassi è richiesto da Fiorentina, Bologna e Torino, ma i club italiani hanno il braccino corto…“.

Il retroscena su un ipotetico (e pazzo) scambio, del 2020

Non se ne fa nulla. Ma Grassi-Toro è un binomio che ritorna sulle pagine di siti e giornali a un giorno e un orario ben precisi, il 5 ottobre 2020, strana data per un ultimo giorno di calciomercato ritardato a causa della pandemia, poco prima delle 20, orario della chiusura. Un’idea nata e morta lì, diranno i protagonisti di un pour parler folle e poco approfondito anche per mancanza di tempo. Tra Torino e Parma – che nel frattempo aveva acquistato Grassi – viene fuori l’ipotesi di uno scambio: il centrocampista in granata assieme a Sepe, Sirigu e Ansaldi in Emilia. Un incrocio a quattro senza molto futuro, ma che allora fece discutere. Ora, due anni dopo, Grassi è tornato nel radar. Chissà che questa volta non sia quella buona.