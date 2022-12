Calciomercato Torino / Le parole del DS del Rimini Maniero sul terzino corteggiato dai granata già in estate

In occasione del suo compleanno, il DS del Rimini, Andrea Maniero, ha fatto il punto sul club di Serie C. Tra gli argomenti toccati, anche Haveri, terzino corteggiato dal Torino già in estate: “Ho un incontro con il Torino a gennaio per definire l’accordo di cessione. L’affare è già stato impostato da tempo, è venuto il momento di chiudere. Poi la società granata ci dirà se lo prenderà subito, o lo darà in prestito o lo lascerà qui“, queste le sue parole, che lasciano poco spazio ai dubbi. Il classe 2001 è quindi in dirittura d’arrivo sotto la Mole.