Calciomercato Torino / Il centrocampista di peso individuato dal dt è Peter Barath , mediano classe 2002 di proprietà del Debrecen

Un centrocampista di peso che possa prendere il posto lasciato libero in estate dalla partenza di Tommaso Pobega: è questo uno dei principali obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato. Un giocatore con quelle caratteristiche il dt Davide Vagnati lo ha individuato nel Debrecen: si tratta di Peter Barath, mediano classe 2002 che è già entrato nel giro della Nazionale maggiore dell’Ungheria.

Chi è Peter Barath

Barath è un centrocampista moderno, bravo negli inserimenti e capace di far valere le proprie qualità fisiche (è alto 1,85 metri): ha esordito in prima squadra nel Debrecen nella stagione 2019/2020, proprio quella in cui il Torino di Walter Mazzarri eliminò in estate gli ungheresi nei preliminari di Europa League. Barath in quell’occasione non era tra i convocati né all’andata né al ritorno ma ha iniziato a trovare spazio nella seconda parte di stagione mentre oggi è tra i punti fermi della formazione magiara.

Calciomercato Torino: le cifre per Barath

Vagnati lo sta seguendo da diverso tempo e prima di Natale ha avviato i contatti sia con il Debrecen che con l’entourage dello stesso giocatore: i costi dell’operazione non sono elevati e il dt del Torino spera di poterla eventualmente chiudere a una cifra intorno ai 2 milioni di euro. L’obiettivo è quello di raggiungere un accordo al più presto: il 2 gennaio aprirà ufficialmente la sessione invernale di mercato e Juric attende al più presto i giocatori necessari per completare la squadra. Barath potrebbe essere uno di questi.