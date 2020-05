Maran: "Ho l'ambizione di allenare in una piazza importante" - Toro.it

Tra ambizioni e ricordi del passato, Rolando Maran parla a Sky Sport. L’allenatore ex Cagliari è tra i nomi seguiti dal Torino di Cairo e Vagnati

Rolando Maran ha parlato a Casa Sky Sport, concentrandosi anche sul suo futuro. L’ex allenatore del Cagliari è attualmente senza squadra, ma il suo nome compare nella lista che Cairo e Vagnati hanno stilato per il futuro della panchina del Torino. “Ogni allenatore ha l’ambizione di confrontarsi con piazze e panchine importanti. Da parte mia è ovvio che c’è questa voglia. Sono certo che se dovessi meritarlo arriverà anche per me un’opportunità importante”, ha dichiarato il tecnico.

“Allenatore provinciale? Non esiste più la differenza”

Che poi ha proseguito: “Io allenatore provinciale? Credo che ormai non esista più questa differenza. Allegri è un esempio, ma anche Sarri e Giampaolo. Le cose sono cambiate. Io credo che la gavetta debba essere un valore aggiunto per un allenatore”.

Maran, che assieme a Giampaolo e a Juric è tra le prime scelte per l’eventuale dopo-Longo, si è concentrato anche sull’avventura al Cagliari: “Una parentesi positiva per la mia carriera, non credo sia finita male. Potevamo ancora raggiungere tutti i nostri obiettivi. E’ comunque un’esperienza che mi ha fatto crescere”.