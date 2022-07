Calciomercato Serie A / Biancocelesti su Gila dopo le ufficialità di Marcos Antonio e Cancellieri. Djuric ufficiale al Verona fino al 2025

La Lazio si avvicina all’acquisto per portiere titolare della prossima stagione. Dopo la risoluzione del contratto di Pepe Reina e il rifiuto dell’Atalanta di una proposta da 12 milioni più 3 di bonus per Carnesecchi, secondo il Corriere dello Sport i biancocelesti virano su Guglielmo Vicario. La cifra proposta non si discosterebbe più di tanto da quella offerta per Carnesecchi, con la differenza che in questo caso potrebbe bastare ai toscani per far sì che l’acquisto vada in porto. Passando invece al mercato difensori, sempre i capitolini sono in procinto di chiudere Mario Gila. Per Il Messaggero basteranno 5 milioni a convincere il Real Madrid proprietario del cartellino, mentre Marcos Antonio e Cancellieri diventano ufficialmente giocatore biancocelesti. Un altro centrale iberico interessa a una formazione di Serie A e si tratta di Pablo Mari, nell’ultima stagione in prestito all’Udinese dall’Arsenal. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega la volontà degli spezzini di far loro il giocatore a titolo definitivo.

Triennale per Djuric a Verona. Il Monza chiude Birindelli

Tra gli esterni di Serie A con mercato c’è Pasquale Mazzocchi della Salernitana, in precedenza anche accostato al Torino. Secondo TuttoSalernitana ad aver presentato un’offerta ufficiale è il Monza e ammonterebbe a 3 milioni di euro. Nel frattempo, i brianzoli hanno acquistano un altro laterale, ovvero Simone Birindelli dal Pisa per 1.5 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Un altro terzino pronto a fare le valigie è Lykogiannis che, da comunicato ufficiale della società, diventa a tutti gli effetti un giocatore del Bologna.

I rossoblù lavorano anche alla pista Josip Ilicic. Il Corriere dello Sport scrive che i felsinei cercheranno di far loro il giocatore a zero, inserendo una clausola che tuteli sia il Bologna che l’Atalanta. Nel frattempo, si sonda anche Gonzalo Villar della Roma. Per Il Resto del Cartellino potrebbe essere il sostituto del partente Svanberg. A qualche chilometro di distanza troviamo il Sassuolo che quest’oggi ha chiuso l’acquisto dell’attaccante classe 2002 Isaac Karamoko che dall’Apollon Larissa passa ai neroverdi. Colpo in attacco dell’Hellas Verona che ufficializza Milan Djuric: contratto fino al 2025 per il bosniaco.