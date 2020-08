Torino, per Meret un'operazione alla Verdi: ma il Napoli... - Toro.it

Calciomercato Torino / Il ds Vagnati ha tentato la carta del prestito per Meret, puntando a replicare l’operazione Verdi. Ma il Napoli ha detto no

Per Alex Meret il Torino ha fatto un tentativo. La pista è complessa, i margini per arrivare a un ‘sì’ rasentano lo zero. Eppure il ds Davide Vagnati ha allacciato i contatti col Napoli perché, per lui, quello dell’ex Spal è il primo nome su cui puntare per la successione di Salvatore Sirigu, in procinto di lasciare i colori granata dopo i dissapori con la società. Dei dettagli vi avevamo dato conto nella serata di mercoledì. La proposta inoltrata ai partenopei era quella di un prestito, l’idea quella di chiudere un’operazione alla Verdi: prima l’acquisizione a titolo temporaneo, poi un riscatto a cifre alte da concordare. Risposta? Nisba, niente da fare. Giuntoli e De Laurentiis di una formula di questo tipo non vogliono sentir parlare.

Il prestito che non piace al Napoli. E Vagnati…

E questo a prescindere dall’inserimento nella trattativa di un altro prestito, ma che percorrerebbe l’autostrada in senso opposto, proprio quel Sirigu che agli azzurri piace da tempo. Anche su questo fronte – lo scambio – ieri sono arrivati i primi ‘no’.

Insomma, la strada per arrivare a Meret è tortuosa già all’imbocco del sentiero. Ma il problema è proprio lì: la formula di prestito non convince il Napoli, che sul portiere classe 1997 ha investito parecchio (25 milioni e rotti) appena due anni fa e dunque si aspetta di incassare altrettanto – e subito – da una eventuale cessione. Che, è bene ribadirlo, è comunque tenuta in considerazione dal club campano.

Vagnati per ora ha incassato il colpo. Il primo obiettivo per la porta è (quasi) già sfumato. Il ds lo sa, a Giampaolo serviranno subito i giocatori chiave. Per questo, l’operazione sul modello Verdi non avrà lo stesso estenuante epilogo: se da Napoli faranno ancora muro, allora si virerà altrove.