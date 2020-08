Tiquinho Soares, dal Porto il nuovo nome per l’attacco del Toro

Calciomercato Torino / Per l’attacco è stato proposto al ds Vagnati Tiquinho Soares, brasiliano del Porto: servono circa 10 milioni di euro

Francisco das Chagas Soares dos Santos, o più semplicemente Tiquinho Soares: è questo il uovo nome che sta circolando in casa Toro nelle ultime ore. Archiviato il capitolo Giampalo (si attende solo più l’ufficialità), infatti, il ds granata Vagnati si è messo immediatamente a lavoro per offrire al tecnico innesti di qualità che possano permettergli di costruire un nuovo Torino capace di cancellare immediatamente le delusioni dell’ultima deludente annata. E per l’attacco si guarda, in particolare, al Portogallo dove tra le fila del Porto spicca proprio il nome del brasiliano Tiquinho Soares, classe 1991, proposto al club granata.

Chi è Tiquinho, il brasiliano proposto al Toro

Nato a Sousa, in Brasile, il giovane attaccante è cresciuto calcisticamente nelle serie minori brasiliane per poi passare, nel 2015, in Portogallo: prima il Nacional, poi il Vitoria Guimaraes per esplodere definitivamente con la maglia de Porto. Qui, in poco più tre stagioni ha raccolto ben 65 reti in 140 gare. Più o meno 1 gol ogni due partite.

Un bel biglietto da visita per l’attaccante che può giocare sia come punta centrale che come seconda punta, facendo affidamento su una forza fisica non indifferente e soprattutto sulle sue abilità nel gioco aereo. Ed è proprio questo il bigliettino da visita con il quale il giocatore è stato proposto al Toro: 10 milioni, invece, la cifra attorno a cui si aggirerebbero le richieste dei portoghesi che, vista la scadenza del contratto di Soares fissata per il 2021, vorrebbero chiudere senza il rischio di perderlo a parametro zero.