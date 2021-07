Il Torino tratta Messias da oltre un mese e non è l’unica squadra sull’attaccante: il Crotone non vuole svenderlo ma desidera chiudere presto

Il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, ha definito quella che inizia oggi la settimana decisiva per Messias. E ci mancherebbe che non lo fosse: i club di Serie A cominceranno a ritrovarsi per preparare la nuova stagione e vorranno fare in modo di accontentare i rispettivi allenatori, dando loro una squadra se non pronta almeno imbastita. Da oltre un mese il Torino è sulle tracce dell’attaccante del Crotone: telefonate e incontri, anche con l’entourage del giocatore, che finora non hanno portato a nulla. Il club calabrese è stato chiaro sin dall’inizio dettando le sue condizioni: Messias andrà via solo a fronte di un accordo che non prevede l’inserimento di contropartite. Denaro che il Crotone potrà così investire sul mercato con l’obiettivo di tentare l’immediato ritorno in Serie A.

Messias, Torino ma non solo

Il fatto che Ursino abbia parlato di settimana decisiva non è necessariamente una buona notizia per il Torino. Lo è in generale per chi è pronto a sborsare una certa cifra per potersene assicurare le prestazioni e non sembra il caso dei granata, che in queste settimane hanno temporeggiato, favorendo l’inserimento di tante altre squadre che seguono da vicino Messias. Come la Fiorentina: Italiano ha già espresso il suo apprezzamento per l’attaccante e lo vorrebbe come regalo di benvenuto. Non è il solo club quello viola, dato che nell’ultimo mese si sono mosse diverse big – pure l’Atalanta – senza tuttavia ancora riuscire a strappare il sì definitivo.

Torino, per Juric trequartista fondamentale

Juric attende con ansia quello che sarebbe un tassello importante per il suo Toro: la trequarti, come del resto lo sono le corsie esterne, ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Giorni, ore, decisive: ma Vagnati farebbe bene anche a preparare l’eventuale contromossa nel caso in cui qualcuno si rivelasse, ancora una volta, più lesto di lui.