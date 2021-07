Calciomercato Torino / Sia Jens Hauge che Riccardo Orsolini costano 15 milioni, le due piste per ora si raffreddano

Davide Vagnati osserva, chiede informazioni, valuta ma, per il momento, non è ancora riuscito ad affondare il colpo per il trequartista da portare alla corte di Ivan Juric. Ha lasciato tramontare la pista che portava a Franco Vazquez, ritenuto un’alternativa e non una prima scelta, sta dialogando da settimane per Junior Messias e ha sondato il terreno anche per Riccardo Orsolini e per Jens Petter Hauge. A frenare però le trattative per gli ultimi sono le valutazioni fatte da Bologna e Milan: entrambe le società al momento non vogliono sentir parlare di prestiti e chiedono 15 milioni di euro per lasciar partire i loro giocatori.

Calciomercato Torino: per Hauge l’Eintracht Francoforte è in vantaggio

Il Milan una squadra disposta a spendere quella cifra per Hauge spera di trovarla in Germania, dove Wolfsburg e Eintracht hanno mostrato interesse per il norvegese. Ma non solo, la squadra di Francoforte ha anche avanzato una prima offerta, seppur inferiore a 15 milioni di euro, dimostrando voler realmente prendere il calciatore norvegese e di avere tutta l’intenzione di battere la concorrenza, Torino compreso. Il club granata al momento è molto indietro nella corsa per Hauge (che sembra comunque preferire provare un’esperienza nel campionato tedesco piuttosto che restare in Italia), con la trattativa che si è arenata ancora prima di patire dopo la chiusura del Milan per il prestito.

Calciomercato Torino: su Orsolini c’è anche la Lazio

Se per Hauge la concorrenza è folta, soprattutto in Germania, per Orsolini il Torino deve invece guardarsi dalla Lazio. Anche in questo caso la richiesta economica del Bologna ha fatto rallentare i vari discorsi. Non aiuta la trattativa neppure l’acquisto di Kevin Bonifazi, portato a termine dagli emiliani negli scorsi giorni, che ha fatto naufragare l’ipotesi di uno scambio con Lyanco (per il brasiliano Vagnati sta ora cercando soluzioni all’estero).