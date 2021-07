Calciomercato Torino / Le priorità dopo Berisha: dal trequartista al difensore centrale, Cairo e Vagnati devono fare presto

Il ribaltone in dirigenza non è stato un freno, perché il calciomercato del Torino procedeva a rilento ancor prima che Cairo e Vagnati indirizzassero la restaurazione cacciando il direttore generale Comi e il responsabile del settore giovanile Bava. Al “Grande Torino” si è presentato Etrit Berisha, per fare le visite, firmare un triennale e diventare ufficialmente un giocatore del Toro. Ma da qui al raduno è improbabile che qualcun’altro faccia lo stesso. Ivan Juric non storce il naso, ma aspetta impaziente che i nuovi acquisti raggiungano il gruppo nel ritiro in Val Gardena. E’ imprescindibile, per il nuovo tecnico, avere un’ossatura definita il prima possibile. Perché sia così servono almeno tre acquisti, oltre alle cessioni (di Sirigu e Lyanco in primis).

Il centrale e il trequartista: le priorità di Juric

Sistemata la questione del portiere, con il rinnovo di Milinkovic-Savic e l’acquisto dell’albanese (lo dirà il campo, se questo mix funzionerà o meno), ora le priorità sono altrove. Innanzitutto serve trovare un centrale difensivo per sostituire Nkoulou. Si sono fatti i nomi dei veronesi Gunter e Dawidowicz, anche se il presidente dell’Hellas Setti è poco propenso a svenderli. Una trattativa vera, per questo ruolo, ancora non c’è. Eppure con l’addio del 33 il Torino ha perso un titolare affidabile.

Poi c’è un’altra questione spinosa. In attacco, serve un fantasista alla Zaccagni. Messias, Orsolini, Hauge, Marvin Park… di nomi se ne sono fatti tanti. Ad oggi i granata hanno intavolato un discorso approfondito con il Crotone per il brasiliano, ma senza raggiungere un accordo. Ora è concreto l’inserimento della Fiorentina, che medita lo scippo. Per Juric, un rinforzo in quella zona è imprescindibile. Cairo e Vagnati dovranno trovare una strategia per trovare il migliore con le risorse disponibili: che sono poche, lo ribadiamo una volta di più.

Il Torino lavora anche per un esterno sinistro. Ma al raduno…

Negli altri ruoli, il tecnico croato valuterà i giocatori attualmente a disposizione. Tuttavia, i granata si sono mossi per reperire anche un esterno di fascia sinistra, al momento senza successo. Nonostante il rinnovo di Ansaldi, infatti, potrebbe servire un investimento per far fronte alla possibile partenza di Ola Aina, che vorrebbe restare in Inghilterra nonostante sia scaduto il suo prestito al Fulham. In un mercato difficile per tutti e con poche (vere) occasioni disponibili, è necessario fare presto per non restare con il cerino in mano. Il Torino arriverà al raduno con Berisha e niente altro, a meno di improvvise accelerazioni, ma Juric vuole di più.