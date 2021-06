Calciomercato Torino / Ola Aina in un’intervista: “Al Fulham ho amato ogni minuto”. Ora torna dal prestito, ma l’Inghilterra…

Il Fulham, alla fine, non l’ha riscattato dopo la retrocessione in Championship. Per Ola Aina è stato un dispiacere, innanzitutto: “Nonostante il brutto finale, ho amato ogni minuto della mia stagione qui”, ha spiegato il terzino in un’intervista a The Nation Online, un giornale nigeriano. Il classe 1996 nativo di Southwark ora tornerà al Torino, potrebbe essere valutato da Ivan Juric in ritiro anche se, a sentire le sue parole, già prevale la nostalgia dell’Inghilterra: “E’ stato molto bello tornare a Londra, qui ci sono i miei amici e la mia famiglia. Al mio fratello più piccolo sono mancato moltissimo, nei due anni che ho passato in Italia”.

La famiglia e gli amici: in Inghilterra Ola ha ritrovato la sua dimensione

Ma soprattutto traspare l’impatto che su di lui ha avuto l’annata al Fulham: “Anche se ero qui in prestito, il club è diventato parte di me”. Quelle di Aina non sono le parole di chi è convinto di tornare e riprendersi il Toro, da protagonista. Cairo e Vagnati, dal canto loro, sanno che la sua cessione potrebbe portare un discreto incasso e stanno cercando acquirenti. Se Juric non lo bloccherà, Ola sarà ceduto altrove. Magari di nuovo in Inghilterra, là dove ha vissuto una stagione indimenticabile, nonostante la retrocessione, e dove ha potuto ritrovare la sua famiglia dopo due anni di lontananza.