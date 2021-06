Calciomercato Torino / Per Fares i granata hanno fatto un sondaggio: la Lazio chiede almeno 8 milioni. Vagnati lo prese alla Spal

Per ora, nella lista per gli acquisti del Torino, Mohamed Fares è un’idea o poco più. I granata stanno valutando se intervenire, e in che modo, per rinforzare la catena di sinistra, per la quale sarà a disposizione Ansaldi (per il rinnovo manca solo l’ufficialità) e andrà valuto il rientrante Aina. Così l’esterno della Lazio resta sullo sfondo. Vagnati lo conosce e lo stima, tanto che lo comprò per la sua vecchia Spal, ma da qui all’apertura di una trattativa la strada è lunga. Intanto il club biancoceleste ha messo in vendita il calciatore fissando il prezzo: servono almeno 8 milioni di euro per portarlo via dalla Capitale.

La cifra chiesta dalla Lazio e le riflessioni del Torino

La cifra è quella con la quale la Lazio acquistò Fares proprio dalla Spal, appena un anno fa. Con Simone Inzaghi, l’algerino classe 1996 ha racimolato ventuno presenze in A e sei in Champions League, mettendo assieme diciassette gettoni dal primo minuto. Non ha brillato, insomma. E anche per questo partirà, oltreché per il difficile adattamento al 4-3-3 di Maurizio Sarri. Vagnati ha pensato di regalarlo a Juric, ma prima occorrerà riflettere sulla necessità e la convenienza di un investimento non certo contenuto.