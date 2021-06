Calciomercato Torino / Etrit Berisha arriva a titolo definitivo dalla Spal, la firma sul contratto è attesa in settimana

Ivan Juric avrà presto il suo nuovo portiere: Etrit Berisha. Torino e Spal hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’estremo difensore albanese che, nei piani di Davide Vagnati, dovrà contendersi il posto con Vanja Milinkovic-Savic. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore, dopo che negli scorsi giorni i contatti si erano fatti sempre più frequenti: ora si attendono le firme sul contratto che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni (o comunque entro la fine della settimana) in modo che da martedì 6 luglio, il giorno scelto per il raduno, il portiere potrà essere immediatamente a disposizione di Juric.

Calciomercato Torino: Sirigu è sul mercato

L’accordo raggiunto per Berisha mette di fatto sul mercato Salvatore Sirigu. Il portiere sardo già la scorsa estate era stato a un passo dall’addio al Torino, lui stesso aveva chiesto la cessione salvo poi essere convinto a rimanere da Marco Giampaolo e da Davide Vagnati: un anno dopo l’addio del numero 39 è diventato inevitabile. Quando l’Europeo dell’Italia sarà concluso, Sirigu e il Torino valuteranno le varie eventuali offerte per trovare una nuova squadra all’estremo difensore sardo.

Calciomercato Torino: Berisha voluto da Vagnati

Berisha è un giocatore voluto fortemente al Torino da Vagnati, che nel 2019 lo aveva portato alla Spal per sostituire Alfred Gomis. Classe 1989, il portiere albanese è un giocatore di grande esperienza: è in Italia dal 2013 e ha in precedenza vestito le maglie della Lazio, dell’Atalanta (è stato il titolare dei nerazzurri per due anni e mezzo) e appunto della Spal: è inoltre il portiere titolare della nazionale dell’Albania con cui ha anche disputato lo storico Europeo del 2016. Dopo l’ultimo campionato in serie B aveva chiesto alla società di Ferrara di poter essere messo sul mercato per tornare a giocare in serie A: l’occasione gliela ha data proprio il Torino.