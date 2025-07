Il Leeds insiste per Milinkovic-Savic. Il portiere, sempre corteggiato dal Napoli, è un pallino degli inglesi

Il Torino e Milinkovic-Savic: difficile pensare che sia una storia destinata a proseguire. Ieri il portiere granata è arrivato al primo giorno di raduno carico ma pensieroso. Il futuro del serbo, infatti, è tutto da definire. Nelle scorse settimane, Vanja sembrava a un passo dal Napoli.

La pista che porterebbe l’estremo difensore in Campania si è raffreddata e ora il giocatore è alle prese con un nuovo rebus. La certezza sembrerebbe essere una: Milinkovic-Savic non sarà il portiere del Torino nella stagione 2025/2026.

Il Leeds si inserisce nella corsa per Vanja

England calling. L’Inghilterra chiama Milinkovic-Savic, in attesa della sua risposta. Il Leeds si è inserito con prepotenza nella corsa per il portiere serbo. Il blasone della Premier sarà sicuramente un fattore da non sottovalutare nella scelta di Vanja, atteso dalla decisione più importante della sua carriera.

A 28 anni, il portiere della Serbia vuole continuare a giocare titolare. Al Napoli, Milinkovic-Savic sarebbe una riserva di lusso del titolarissimo Meret. Al Leeds, invece, il giocatore si giocherebbe una maglia dal primo minuto con Illan Meslier, un portiere importante per il club ma non considerato intoccabile.

Tutti pazzi per Vanja

Tanti club hanno bussato alla porta del Torino per Milinkovic-Savic. Napoli e Leeds, infatti, non sono le uniche due squadre ad aver dato vita a un’accesa concorrenza per assicurarsi le prestazioni del serbo. Tuttavia, nessuna offerta ha ancora soddisfatto le richieste dei granata.

Il Napoli, vicino al portiere, ha recentemente cambiato le carte in tavola, proponendo di acquisire il portiere con una formula che ha fatto scuotere il capo al Toro. Negli ultimi giorni anche il Monaco si è inserito nella corsa per il serbo. Con ogni probabilità Vanja partirà per il ritiro a Prato allo Stelvio dal 14 al 26 luglio. La sua permanenza fino all’ultimo giorno, però, non è certa vista la bagarre per il giocatore.