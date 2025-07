Rinforzati centrocampo e difesa con l’arrivo di Anjorin e Ismajli, il Torino è chiamato all’acquisto di un attaccante: all in su Ngonge

Il Torino lavora sul mercato per rinforzare la squadra. I granata si stanno muovendo per assicurare a Marco Baroni una squadra solida e competitiva, inseguendo il sogno chiamato Europa. Il direttore tecnico Vagnati ha già concluso alcuni acquisti.

In primis, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Tino Anjorin. Il centrocampista inglese si è trasferito dall’Empoli al Toro in prestito con obbligo di riscatto a 4.5 milioni di euro. In difesa, i granata si sono assicurati Ardian Ismajli. Il centrale albanese ha svolto le visite mediche con il club e sarà presto una colonna della difesa di Baroni.

L’ora di Ngonge

Rinforzati centrocampo e difesa, per il Torino è tempo di sistemare il reparto avanzato. I granata convivono con il “problema punta” dall’ottobre 2024, quando Duvan Zapata si è lesionato il legamento crociato e la società non ha trovato un sostituto all’altezza del colombiano.

Anche grazie al tesoretto incassato dalla cessione di Samuele Ricci al Milan (oltre 20 milioni di euro), il Toro ha margine di manovra sul mercato. I granata potranno così giocare l’all-in su Cyril Ngonge del Napoli. Il belga, vecchia conoscenza di Baroni, può essere l’uomo giusto per il nuovo Torino.

L’uomo giusto

Ngonge è il profilo ideale per il Torino di Marco Baroni. Il belga, attualmente in forza al Napoli, è un giocatore duttile, agile e con il senso del gol. Il classe 2000 è sbocciato a Verona, sotto la guida dell’attuale allenatore granata.

Un connubio perfetto, una reunion quella tra Baroni e Ngonge che può portare ai risultati sperati. Il giocatore di Ukkel non potrà essere l’unico rinforzo offensivo dell’estate del Toro, ma è di certo l’uomo giusto da cui i granata possono iniziare a costruire un attacco di buon livello.