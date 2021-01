Calciomercato Torino: Millico è stato ceduto in prestito al Frosinone, è la prima operazione del club granata in questa sessione di mercato

E’ arrivata l’ufficialità: Vincenzo Millico è stato ceduto in prestito dal Torino al Frosinone. L’attaccante classe 2000, fino al termine della stagione, giocherà nella squadra allenata da Alessandro Nesta, che è in lotta per la promozione in serie A. Dopo tante panchine consecutive e il poco spazio avuto finora al Toro, l’ex Primavera cercherà ora di sfruttare al meglio questa sua prima esperienza in serie B per mostrare le proprie qualità e il proprio talento.

Come vi avevamo raccontato, la trattativa tra Torino e Frosinone ha subito un’accelerata negli scorsi giorni: ora sono arrivate le firme sul contratto. Il passaggio in prestito di Millico alla squadra ciociara è stato ufficializzato dal Torino attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico”.