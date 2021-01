Millico, scatto Frosinone: può andare in prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Frosinone avanza per il prestito di Millico: può andare da Nesta per i prossimi sei mesi. E rilanciarsi

E’ il Frosinone la squadra che, in Serie B, è in prima fila per assicurarsi il prestito di Vincenzo Millico dal Torino. L’attaccante classe 2000 è in uscita dal club granata: calciatore e club pensano, di comune accordo, che sia questa l’unica opzione possibile per rilanciare l’ex Primavera, finito ai margini della prima squadra nell’ultimo anno e mezzo. La destinazione al momento più plausibile è quella che porta ai ciociari, guidati in panchina da Alessandro Nesta, attualmente la sesta forza della cadetteria ma con una partita in meno rispetto alle concorrenti della zona playoff.

Poche occasioni con Giampaolo e tanti infortuni

Millico ha accumulato appena tre spezzoni in campionato e uno in Coppa Italia, nel Torino di Marco Giampaolo. La sua stagione è stata contraddistinta fin qui da una serie di infortuni. E a complicare le cose si è aggiunto il logoramento dei rapporti tra calciatore e club. Dai suoi social, in un pomeriggio di fine novembre, erano sparite tutte le foto legate al Toro. Ennesimo segnale di un addio imminente. Anche se solo temporaneo. Il Frosinone ci sta provando: la cessione per i prossimi sei mesi del giovane granata potrebbe concretizzarsi già nei primi giorni del calciomercato.