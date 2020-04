Calciomercato, dalla Bulgaria: Minchev del Cherno More offerto al Toro

Il Cherno More offre Martin Minchev, attaccante classe 2001 al Torino: è un prospetto giovane che i granata possono valutare

Si amplia la lista dei profili che potrebbero interessare al Torino. Si è di recente aggiunto infatti il nome di Martin Minchev, attaccante classe 2001 attualmente in forza ai bulgari del Cherno More. Nonostante la giovane età (19 anni ancora da compiere), il giocatore – proposto al Toro – milita nella Prima divisione bulgara. Il suo valore di mercato si aggira attorno al milione.

Le giovanili e l’esordio in prima squadra

Dopo diversi anni nelle giovanili del Cerno More, la squadra della città di Varna dove Minchev è nato, la punta centrale bulgara nella stagione 2016-2017 ha coronato il sogno di passare in prima squadra. Dopo la prima parte della stagione dove è stato assente nella maggioranza dei match disputati, il giovane ha poi trovato spazio il primo ottobre 2017, contro il Levski Sofia, dove però ha raccolto solo un minuto e l’esordio ufficiale. Il filotto di presenze è arrivato invece dalla sfida contro lo Slavia Sofia qualche tempo dopo. In totale vanta 75 presenze, coronate da 10 gol ed 8 assist.

Minchev e l’esperienza in nazionale

Minchev ha però anche esperienza in nazionale. Tutto è cominciato con la Bulgaria U-17, dove è arrivata la prima convocazione. Il 5 settembre scorso ha potuto giocare alcune sfide con l’Under-21 per poi passare definitivamente alla Nazionale maggiore, dove ha collezionato 4 presenze. L’esordio è arrivato durante le qualificazioni ad Euro2020, il 22 marzo 2019, contro il Montenegro. Il match si è chiuso sull’1-1. L’attaccante, dotato di tecnica ed un buon livello dal punto di vista atletico, vanta già diverse esperienze e potrebbe quindi fare comodo al Toro.