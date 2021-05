La Roma con l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa potrebbe cercare di strappare Belotti al Toro: il Gallo piace al portoghese

Nel settembre del 2020 quando ci si stava avvicinando all’inizio della stagione in corso diversi club interessati a Belotti si presentarono davanti alla porta del Toro. Due club su tutti dimostrarono alla società granata grande interesse per il numero 9 granata, reduce da una stagione in cui aveva dovuto portare il Toro alla salvezza: la Roma ma, soprattutto, il Tottenham. Quest’ultimo si era fatto avanti su esplicita richiesta dell’allora tecnico del club inglese Mourinho. Il tecnico portoghese aveva messo il nome di Belotti tra i giocatori che avrebbe voluto e così il Tottenham offrì ai granata 50 milioni con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il Toro rifiutò l’offerta. Visto che Mourinho nella prossima stagione siederà proprio sulla panchina giallorossa, potrebbe esserci in estate un tentativo della Roma per strappare Belotti al Toro.

Il Toro mette in fase di stallo la trattativa per il rinnovo di Belotti

Il contratto di Belotti con il Toro scadrà a giugno 2022 ma la società granata ha già avviato da diverso tempo la trattativa per un rinnovo. Al momento la questione sembra essere in stand-by con sviluppi previsti a termine della stagione, anche perché per il momento l’obiettivo principale per i granata è quello di conquistare il prima possibile la salvezza. Ma con la Roma che, insieme ad altre diverse squadre, in estate terrà d’occhio la situazione legata al numero 9 granata, c’è bisogno di un’accelerata nella trattativa. Anche perché è ormai nota la stima di Mourinho nei confronti di Belotti, ma anche la possibilità di poter lavorare con il tecnico portoghese potrebbe far venire l’acquolina in bocca al capitano del Toro.