Il Torino prosegue la trattativa per rinnovare il contratto a Belotti, degli sviluppi sono previsti solo a fine campionato

Il futuro di Andrea Belotti per quanto riguarda la prossima stagione è ancora incerto. Quello che è sicuro è che il Toro ha dato il via ai primi discorsi relativi ad un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022, ma al momento non è stato trovato nessun accordo. Per una svolta nella trattativa bisognerà attendere il termine del campionato in corso, in cui la squadra allenata da Nicola si sta giocando la permanenza in Serie A. Se la vittoria contro il Parma nell’ultimo turno di campionato è stata una bella boccata d’ossigeno per il Toro non ci sono certezze e per il momento la squadra non ha ancora centrato l’obiettivo stagionale. Anche da questo dipenderà il futuro di Belotti. Adesso ovviamente la priorità della società granata, ma anche quella del capitano del Toro, è il mantenimento della categoria.

Le parole di Cairo su Belotti il 4 maggio a Superga

Il 4 maggio a Superga, dopo aver letto i nomi dei Caduti, il presidente Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche di Belotti. A proposito del capitano granata il numero uno del Toro ha detto: “Belotti? Anche ieri (lunedì, ndr) ha fatto un bellissimo gol, peccato fosse in fuorigioco di qualche centimetro, ha preso un palo, si è dato da fare come sempre. Sta facendo comunque sempre bene. Avere in campo lui comunque sia, anche se magari non fa gol in quella partita, vuol dire avere due calciatori avversari che lo marcano e quindi degli spazi per altri. Il rinnovo? Ne parleremo”. Il presidente granata ha così voluto rimandare al termine della stagione il tema che riguarda il rinnovo di Belotti.

Un progetto ambizioso per il rinnovo del capitano

Anche il responsabile dell’area tecnica del Toro, Davide Vagnati, ha spesso parlato della questione legata al rinnovo di Belotti. Il 14 marzo, prima della partita Torino-Inter, aveva rivelato che tra la società granata e Belotti c’è un rapporto schietto e che si stava già parlando con il giocatore dell’eventuale prolungamento del contratto. Per convincere Belotti a rimanere sarà fondamentale non solo quello che gli verrà proposto a livello economico ma anche la scelta degli obiettivi che si porrà la società per il Toro. Mettere sul tavolo un progetto ambizioso sarà fondamentale, ma prima ovviamente bisogna conquistare la permanenza in A.