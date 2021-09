Il difensore camerunese, che a fine giugno ha lasciato il Toro dopo quattro stagioni, è ancora svincolato e in cerca di una squadra

Nicolas Nkoulou, che aveva deciso di lasciare il Toro e di non rinnovare il contratto con il club granata, è ancora svincolato. Il difensore camerunese ha salutato il Toro dopo 4 stagioni all’ombra della Mole, dove ha collezionato 135 presenze riuscendo a segnare anche 6 reti. Un’esperienza tra alti e bassi con l’ex 33 granata che durante la scorsa stagione non ha mai manifestato l’intenzione di prolungare il suo contratto con il club granata con lo scopo di andare in una squadra che gli desse un ingaggio più alto. Per il momento sta ancora cercando un club che decida di puntare su di lui. Oltre a Nkoulou nella lista degli svincolati ci sono molti nomi, tra cui diversi giocatori di esperienza che sperano di trovare presto una sistemazione.

Il Genoa potrebbe prendere Nkoulou

Nkoulou alla fine potrebbe diventare un nuovo giocatore del Genoa. Infatti, il club genovese da diverso tempo tiene sott’occhio il difensore camerunese con Davide Ballardini che avrebbe dato l’ok per provare a prendere Nkoulou. Il Genoa così potrebbe prendere un altro giocatore dalla lista degli svincolati dopo aver acquistato Nikola Maksimovic, altra vecchia conoscenza del Toro. Con l’arrivo di Nkoulou i rossoblù si garantirebbero un giocatore che conosce molto bene la serie A e che è in cerca di riscatto. Al momento l’unico scoglio rimane l’ingaggio.